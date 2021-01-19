Апелляционная палата отказала в заочном аресте Януковича по делу о присвоении "Межигорья"

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) во вторник не удовлетворила ходатайство прокурора специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича в деле о незаконном присвоении им резиденции "Межигорье". Судебное заседание транслировалось на YouTube-канале.

"Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу прокурора <...> на решение судьи ВАКС оставить без удовлетворения. Постановление следственного судьи от 26 октября 2020 года оставить без изменений", - сказал председательствующий судья.

В октябре 2020 года специализированная антикоррупционная прокуратура просила ВАКС заочно арестовать Януковича по делу о присвоении "Межигорья". Тогда суд не удовлетворил ходатайство. Судья аргументировал это тем, что следствие остановлено из-за розыска экс-президента, а в таком случае применить меру пресечения нельзя. При этом судья заявил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск. После этого решения суда в САП заявили, что будут подавать апелляцию.

Генпрокуратура Украины с 2014 года расследует дело о завладении госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье", в рамках которого подозреваемым является Виктор Янукович. В июле 2015 года имущество резиденции "Межигорье" было арестовано, в 2017 году земельные участки "Межигорья" передали государству. Суд тогда признал недействительными договоры, по которым правительственная резиденция в 2007 году выбыла из государственной собственности.

После отъезда в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранительные органы открыли против него до 10 уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.