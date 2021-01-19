США объявили действия Китая в отношении уйгуров "геноцидом"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Власти США считают действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) "геноцидом" и "преступлениями против человечности". Такое заявление сделал во вторник госсекретарь США Майкл Помпео.

"После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 году КНР под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношении <...> уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне", - утверждает Помпео. Власти КНР ранее неоднократно отвергали утверждения Вашингтона о том, что в СУАР якобы ущемляются права и свободы местных жителей.

"Кроме того, <...> я пришел к выводу, что КНР <...> осуществляла [там] геноцид. <...> Я считаю, что этот геноцид продолжается и мы наблюдаем систематические попытки уничтожить уйгуров", - полагает госсекретарь США.

Заявление Помпео было распространено за день до смены администрации в Вашингтоне. 20 января в американской столице пройдет инаугурация избранного президента Джозефа Байдена.

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.