Лидер республиканцев в Сенате США считает, что Трамп спровоцировал беспорядки в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Лидер республиканцев в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл считает, что президент Дональд Трамп спровоцировал толпу на участие в беспорядках у Капитолия 6 января. Соответствующее заявление он сделал во вторник, выступая во вторник на заседании верхней палаты законодательного органа.

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"Толпе внушили ложь, толпа была спровоцирована президентом [США Дональдом Трампом] и другими влиятельными людьми", - сказал он.

"Мы утвердили [6 января] на заседании выбор гражданами 46-го президента, - отметил Макконнелл, ранее считавшийся одним из сторонников Трампа. - У нас будет мирная и успешная инаугурация".

Инаугурация избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.