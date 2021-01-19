СМИ: накануне инаугурации Байдена в Вашингтоне развернули спецотряды береговой охраны

ТАСС, 19 января. Специальные отряды Береговой охраны США развернуты в Вашингтоне накануне инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом во вторник сообщила местная радиостанция WTOP.

Отмечается, что задействованы подразделения по борьбе с терроризмом и Атлантическая ударная группа, в чьи задачи входит реагирование на инциденты с оружием массового уничтожения. Кроме того, приняты меры на случай химической, биологической или радиоактивной атаки.

Как указывает радиостанция, десятки катеров береговой охраны патрулируют реки Потомак и Анакостия с использованием оснащенных камерами роботов с дистанционным управлением. На дежурстве находятся отряды со служебными собаками, обученными находить взрывчатые вещества.

Инаугурация избранных президента демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сторонники действующего американского лидера-республиканца Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе полицейский.