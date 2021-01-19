Глава Конституционного суда Украины указал на процессуальные нарушения в деле против него

КИЕВ, 19 января. /ТАСС/. Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий считает, что сотрудники прокуратуры нарушили Уголовно-процессуальный кодекс при предъявлении ему обвинения. Об этом он написал в письме на имя генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой.

"У прокуратуры не было законных оснований применять особый порядок вручения мне сообщения о подозрении (эквивалентно предъявлению обвинения в российской судебной практике - прим. ТАСС), что к тому же не было реализовано. Поэтому нет правовых оснований для признания меня подозреваемым без вручения мне лично сообщения о подозрении в установленном законом порядке", - говорится в письме Тупицкого, которое во вторник опубликовано на сайте суда.

Глава КСУ пояснил, что документ с обвинительным заключением не был предъявлен ему лично, хотя его местонахождение было известно. "В результате незаконных процессуальных действий и решений должных лиц офиса генпрокурора я лишен возможности реализовать свои законные права - знать, в совершении какого уголовного дела меня подозревают, и быть четко и своевременно уведомленным о моих правах", - указал он.

Тупицкий заявил о готовности прибыть к следователю и получить документы о предъявлении ему обвинения, если это будет сделано на законных основаниях. Кроме того, он попросил Венедиктову обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому для отмены указа о своем отстранении от должности судьи КСУ.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины сообщили о предъявлении Тупицкому обвинения по статьям о даче заведомо неправдивых показаний и подкупе свидетеля.

Конституционный кризис на Украине

КСУ 27 октября 2020 года признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Это вызвало резкую реакцию Зеленского, который заявил об угрозе нацбезопасности и внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании их решения ничтожным, однако позже попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии.

Верховная рада 4 декабря утвердила компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Венецианская комиссия по просьбе президента Украины 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из кризиса. В первом эксперты пришли к выводу, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в нормах международного права". При этом во втором выводе подчеркнуто, что КСУ не может быть наказан за решения, но "его работа может быть улучшена".

Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. В суде заявили, что президент, издав указ, вышел за пределы своих полномочий.