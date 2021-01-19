Вышедшая из правящей коалиции "Живая Италия" воздержится при голосовании о доверии Конте

РИМ, 19 января. /ТАСС/. Сенаторы вышедшей из правящего большинства партии "Живая Италия" воздержатся от голосования по вопросу о доверии правительству во главе с Джузеппе Конте. Об этом сообщило во вторник агентство ANSA со ссылкой на свои источники в партии бывшего премьер-министра Маттео Ренци.

Таким образом, необходимый порог большинства снизится, что, скорее всего, позволит кабинету заручиться поддержкой простого большинства. Согласно прогнозам местных наблюдателей, абсолютного большинства Конте не получит, но это не обязательно для сохранения правительства, в котором могут произойти перестановки с учетом состава обновленного парламентского большинства.

Вопрос о доверии был поставлен в связи с фактическим выходом из правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии небольшой партии экс-премьера Маттео Ренци "Живая Италия", которая ранее отозвала своих министров из состава кабинета. В понедельник доверие правительству выразила нижняя палата парламента.