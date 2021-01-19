CNN: двух бойцов Нацгвардии США отстранили от службы на инаугурации в целях безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. По меньшей мере два бойца Национальной гвардии США не допущены к службе на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена по соображениям безопасности. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на источник в американском министерстве обороны.

По его данным, двое военнослужащих были отстранены от службы на инаугурации после проверок личного состава на наличие связей с экстремистскими группировками. CNN не располагает достоверными сведениями о точной причине отстранения военнослужащих. Неизвестно также, связаны ли они между собой.

Ранее агентство Associated Press сообщало со ссылкой на источники в Пентагоне, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) проводят дополнительные проверки бойцов Национальной гвардии США на предмет того, могут ли некоторые из них представлять угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией Байдена. Один из бывших сотрудников ведомства пояснил агентству, что в таких случаях ФБР проверяет бойцов, используя свои базы данных, с целью выявить их возможные связи с экстремистскими и террористическими группировками, устанавливая судимости и другие факты, заслуживающие внимания. Агентство отмечало, что соответствующие меры были приняты на фоне беспорядков, которые устроили в Вашингтоне 6 января сторонники действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе один полицейский.