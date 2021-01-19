Власти Джорджии утвердили победу демократов во втором туре выборов в Сенат США

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Власти американского штата Джорджия утвердили итоги второго тура выборов в Сенат Конгресса США, победу в котором одержали демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте секретаря Джорджии республиканца Брэда Раффенспергера.

"Секретарь штата Джорджия утвердил сегодня результаты второго тура выборов, состоявшихся 5 января 2021 года", - указывается в документе. Согласно данным, размещенным на сайте Раффенспергера, Оссофф, конкуренцию которому составлял республиканец Дэвид Пердью, заручился поддержкой 50,61% избирателей против 49,39% у республиканца. Уорнок получил 51,04% голосов, а республиканка Келли Леффлер, место которой в Сенате он оспаривал на выборах, - 48,96%. По сведениям агентства Associated Press, Оссофф и Уорнок могут быть приведены к присяге уже в среду.

Республиканская партия по итогам состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране всеобщих выборов обеспечила себе 50 мест в верхней палате Конгресса (100 мест в целом) против 48 у демократов с учетом независимых законодателей. В Джорджии на кону были сразу два мандата. После победы Оссоффа и Уорнока у республиканцев и демократов с учетом независимых сенаторов равное число голосов.

С избранием Камалы Харрис вице-президентом США у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Контроль над Сенатом важен с точки зрения принятия законодательных инициатив, продвигаемых той или другой партией. Кроме того, особое значение он будет иметь в ближайшие несколько месяцев, поскольку демократической администрации победившего на выборах Джозефа Байдена требуется согласие сенаторов для утверждения кандидатов на множество ключевых постов. В их числе должности глав Госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минюста и других ведомств.

В будущем изменения баланса сил в верхней палате Конгресса США также могут последовать по итогам следующих промежуточных выборов. Они намечены на ноябрь 2022 года. Палату представителей Конгресса США в настоящее время контролируют демократы. Они лишились части мандатов в ней, но сохранили за собой большинство по итогам всеобщих выборов, состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года.