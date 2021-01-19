Госдепартамент назвал "уловкой" санкции Тегерана против американских должностных лиц

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Госдепартамент США считает введение Тегераном санкций против американских должностных лиц "политической уловкой", которая не заслуживает серьезного к себе отношения.

"Это явная политическая уловка со стороны иранского правительства. Это не заслуживает серьезности ответа по существу", - заявил во вторник ТАСС представитель Госдепартамента США в ответ на просьбу прокомментировать действия иранской стороны.

О санкциях объявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Рестрикции, в частности, вводятся в отношении президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майкла Помпео, бывшего министра обороны Марка Эспера, исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера, министра финансов Стивена Мнучина, главы ЦРУ Джины Хаспел, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, экс-спецпосланника США по Ирану Брайана Хука, действующего спецпосланника Эллиота Абрамса.

Как отметил ранее Хатибзаде, "упомянутые лица внесены в санкционный список по ряду причин, включая приказ и организацию убийства генерала Касема Сулеймани и его соратников, поддержку террористических действий в отношении Ирана, финансирование, вооружение и обучение террористических групп, поддержку Израиля в ходе убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и введение незаконных и односторонних санкции в отношении Ирана".

Санкции введены за день до официального завершения полномочий администрации Трампа. Инаугурация избранных президента США демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января (20:00 мск) на ступенях Капитолия.