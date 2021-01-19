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Глава ЦРУ Джина Хэспел объявила об отставке

Она не рассказала о причине своего ухода
Джина Хаспел AP Foto/Timothy D. Easley
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Джина Хаспел
© AP Foto/Timothy D. Easley

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел объявила во вторник о своем уходе в отставку. Об этом говорится в распространенном ЦРУ ее письменном заявлении.

"Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой", - отметила Хэспел.

Она не рассказала о причине своей отставки за день до окончания срока президентства Дональда Трампа. Хэспел стала первой женщиной на посту директора ЦРУ в мае 2018 года.

Ранее информационный портал Axios сообщил, что Джина Хэспел в начале декабря прошлого года готова была подать в отставку.

Теги
СШАХэспел, Джина
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