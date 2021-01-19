Армия Израиля сообщила, что радикалы из Газы выпустили ракету по территории страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили во вторник вечером ракету по израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад из сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета", - говорится в сообщении. По данным израильского государственного радио Kan, снаряд упал в незаселенной местности, информации о пострадавших или ущербе не поступало. В результате запуска в секторе Газа не были активированы сирены ПВО в Израиле, отмечает радиостанция.

В предыдущий раз палестинские радикалы из Газы подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 18 января. В ответ в тот же день истребители Армии обороны Израиля поразили несколько военных целей ХАМАС в секторе.