Кандидат в главы разведки считает, что угроза вмешательства РФ в политику США сохраняется

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Угроза вмешательства в американскую политическую систему со стороны России сохраняется. Это утверждается в обнародованных во вторник письменных ответах кандидата на пост директора Национальной разведки США Эврил Хейнс на вопросы членов Сената американского Конгресса. Документы были опубликованы специальным комитетом по разведке верхней палаты Конгресса в связи с проведением слушаний, которые были посвящены рассмотрению кандидатуры Хейнс, выдвинутой ранее избранным президентом США Джозефом Байденом.

"И [американское] разведывательное сообщество, и данный комитет пришли к выводу, что Россия вмешивалась в выборы [в США] в 2016 году, и я согласна с этими заключениями", - говорится в ответах. На дополнительный вопрос о том, считает ли она, что Россия "представляет сохраняющуюся угрозу вмешательства применительно к политической системе США", Хейнс отвечает коротким "да". Дополнительных комментариев на этот счет она не дает.

Кроме того, претендент на роль координатора деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств отвечает утвердительно на просьбу сообщить, является ли Россия, с точки зрения Хейнс, угрозой "целостности американских выборов". "Иностранное вмешательство в избирательный процесс США представляет собой нападение на американский народ, а также его конституционное право голосовать. Многочисленные несекретные оценки разведки и собственное расследование, проведенное данным комитетом, подчеркивают значительную деятельность, предпринятую, в частности, Россией, с применением различных инструментов в попытке повлиять на предпочтения избирателей, посеять политические разногласия, подорвать доверие общественности к демократическому процессу США и отвадить электорат от участков для голосования", - считает Хейнс.

Кроме того, она заверила в готовности уведомлять в случае утверждения ее кандидатуры Конгресс о "значительных иностранных вторжениях в киберпространстве или кампаниях с применением активных мер, призванных воздействовать на выборы" в Соединенных Штатах.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес. Как отмечал в прошлом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидал появления все большего числа инсинуаций такого рода из-за очередных всеобщих выборов в США, состоявшихся 3 ноября. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".