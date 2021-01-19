Помпео рассчитывает, что администрация Байдена будет готова противостоять Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео, покидающий в среду свой пост, выразил надежду на то, что новая администрация США будет полностью готова противостоять Китаю. Об этом Помпео заявил во вторник в интервью телекомпании Fox News.

"Надеюсь, что будущая администрация продолжит то, что предпринимали мы, - подчеркнул Помпео. - Я надеюсь, что американцы осознают, что им брошен вызов". По его словам, "президент Трамп стремился подчеркнуть экономические риски, связанные с Китаем, а также факт проведения китайцами разведывательных операций из их генконсульства в Хьюстоне". Помпео выразил надежду на то, что администрация Байдена "будет полностью готова противостоять" Китаю.

Ранее во вторник Помпео выступил с заявлением, в котором обвинил китайские власти в нарушении прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.