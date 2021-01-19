Премьер Туниса заявил, что все участники беспорядков предстанут перед законом

ТУНИС, 19 января. /ТАСС/. Глава правительства Туниса Хишам Машиши пообещал, что все участники беспорядков, произошедших в стране за последние несколько суток, предстанут перед законом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы тунисского правительства, опубликованном во вторник после проведенного премьер-министром совещания с руководителями силовых ведомств.

"Участие в ночных беспорядках будет для всех иметь последствия. Мы не позволим сеять хаос в Тунисе", - подчеркнул глава правительства в ходе совещания.

Глава правительства также осудил распространяемые в социальных сетях призывы атаковать институты государственной власти. Он отметил, что акты вандализма и мародерства не имеют ничего общего с мирным протестным движением и реализацией конституционного права на проведение демонстраций.

Машиши уточнил, что правительство в рамках поиска решений, направленных на удовлетворение потребностей граждан, будет вести диалог только с мирными демонстрантами.

Мнение правозащитников

Правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") призвала тунисские силовые структуры воздерживаться от применения чрезмерной силы по отношению к участникам проходящих в последние дни в столице и нескольких провинциях акций протеста против нищеты, полицейского насилия и роста безработицы. Об этом сообщила радиостанция Mosaique FM со ссылкой на заместителя регионального директора НПО по Северной Африке и Ближнему Востоку Амну Геллали.

"Правоохранительные органы даже перед угрозой вандализма и грабежей должны применять силу только в тех случаях, когда это абсолютно необходимо и соразмерно. Ничто не дает право тунисским властям прибегать к ненужной и чрезмерной силе против протестующих, даже в случае единичных проявлений актов насилия с их стороны", - заявила представитель НПО.

Столкновения между участниками акции протеста и сотрудниками сил безопасности произошли во вторник в центре тунисской столицы. Протестующие выступили с требованиями выпустить на свободу всех, кто был задержан за последние дни по обвинению в участии в беспорядках. В толпе также звучали требования об отставке правительства и роспуске парламента. Для разгона манифестантов был применен слезоточивый газ. Сама акция протеста была противозаконна, так как в стране с понедельника введен адресный режим изоляции, запрещающий проведение массовых мероприятий и собраний.

Массовые беспорядки начались в субботу вечером в столичном регионе и ряде провинций Туниса. Участники беспорядков строили баррикады, жгли автомобильные покрышки, сообщалось об актах вандализма и мародерства. В некоторых провинциях Туниса беспорядки продолжились в воскресенье и понедельник. Для защиты объектов государственной и частной собственности в воскресенье власти страны ввели в несколько провинций подразделения армии. По данным МВД, правоохранительные органы задержали в общей сложности более 870 участников беспорядков. По утверждению ведомства, в большинстве своем это несовершеннолетние лица в возрасте от 12 до 15 лет, а также молодежь не старше 25 лет.