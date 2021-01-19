Блинкен: Байден будет добиваться заключения с Ираном более долгосрочной ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден будет добиваться заключения с Ираном на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) более долгосрочной сделки по иранской ядерной программе, а также решения ракетной проблемы Тегерана. Об этом заявил во вторник кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса на слушаниях по рассмотрению своей кандидатуры.

"СВПД имел успех в рамках своих собственных положений. <...> Если Иран вернется к соблюдению [этих положений], мы также это сделаем. Мы будем использовать его (СВПД - прим. ТАСС) как платформу для поиска более долгосрочного и более твердого соглашения", - отметил Блинкен.

По его словам, Байден привержен недопущению создания властями Ирана ядерного оружия.