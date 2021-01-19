Кандидат в госсекретари заявил, что США будут действовать в отношении КНР "с позиции силы"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. США будут действовать при администрации Джозефа Байдена в отношении Китая "с позиции силы", опираясь на союзников и наращивая свои вооруженные силы. Об этом заявил во вторник на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам Энтони Блинкен, выдвинутый избранным президентом США Джозефом Байденом на пост госсекретаря США.

"Нет никаких сомнений в том, что Китай представляет наиболее значительный вызов для США, для интересов американцев, - подчеркнул он. - Усиливаются отношения соперничества, сохраняется конкуренция и, конечно же, есть место для сотрудничества, когда это отвечает нашим общим интересам". "Считаю, что мы должны проводить по отношению к Китаю политику с позиции силы, а не слабости", - подчеркнул он, отметив также необходимость "инвестиций в [американские] вооруженные силы для того, чтобы сдерживать агрессию".