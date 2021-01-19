Байден отправился из Делавэра в Вашингтон, где состоится его инаугурация

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден во вторник направился в Вашингтон из штата Делавэр, выступив с речью на аэродроме, расположенном на базе Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон. Трансляция выступления политика велась на его сайте.

"Для меня настоящая честь быть вашим следующим президентом и главнокомандующим, - указал Байден. - Я всегда буду гордым сыном штата Делавэр". Политик обратил внимание на то, что ему предстоит стать президентом США в тяжелые для страны времена. Выступление Байдена посетили, по оценкам агентства Associated Press, около 100 человек, в основном представители властей штата и семьи политика.

По сведениям источников телекомпании CNN, Байден и его супруга Джилл направились в Вашингтон на частном самолете. Телекомпания уточняет, что избранному президенту и будущей первой леди не был предоставлен правительственный борт. Ожидается, что Джозеф и Джилл Байден прибудут на военную базу Эндрюс под Вашингтоном в 15:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск).

Инаугурация избранных президента демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.