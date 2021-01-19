WP: в США предъявили обвинение в заговоре предполагаемому лидеру ультраправых

ТАСС, 19 января. Власти США выдвинули обвинение в заговоре предполагаемому лидеру ультраправой группировки "Хранители клятвы" Томасу Эдварду Колдвеллу в связи со штурмом Капитолия в Вашингтоне. Об этом во вторник со ссылкой на данные ФБР сообщила газета The Washington Post .

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Как сообщило издание, 66-летний Колдвелл помогал организовать группу из восьми или десяти человек, которые, будучи одеты в похожую на военную форму одежду, 6 января целенаправленно направлялись в сторону здания Конгресса США. По данным ФБР, во время штурма Капитолия Колдвелл отправил через Facebook видео, снятое c Капитолийского холма, в котором он заявил, что штурмует "замок", и назвал себя подстрекателем.

Как сообщила The Washington Post со ссылкой на данные ФБР, обвиняемый также призывал взять штурмом здание Капитолия в штате Огайо.