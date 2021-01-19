{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты сторонников Трампа в США

WP: в США предъявили обвинение в заговоре предполагаемому лидеру ультраправых

По данным ФБР, обвиняемый также призывал взять штурмом здание Капитолия в Огайо

ТАСС, 19 января. Власти США выдвинули обвинение в заговоре предполагаемому лидеру ультраправой группировки "Хранители клятвы" Томасу Эдварду Колдвеллу в связи со штурмом Капитолия в Вашингтоне. Об этом во вторник со ссылкой на данные ФБР сообщила газета The Washington Post.

На эту тему
Смутное время: нападение на Конгресс сделало поражение Трампа еще более унизительным

Как сообщило издание, 66-летний Колдвелл помогал организовать группу из восьми или десяти человек, которые, будучи одеты в похожую на военную форму одежду, 6 января целенаправленно направлялись в сторону здания Конгресса США. По данным ФБР, во время штурма Капитолия Колдвелл отправил через Facebook видео, снятое c Капитолийского холма, в котором он заявил, что штурмует "замок", и назвал себя подстрекателем.

Как сообщила The Washington Post со ссылкой на данные ФБР, обвиняемый также призывал взять штурмом здание Капитолия в штате Огайо.

Теги
СШАПротесты сторонников Трампа в США
Кандидат в шефы Пентагона заявил о готовности к более тесному сотрудничеству с Россией
Ллойд Остин также намерен провести "обзор" присутствия сил США на Ближнем Востоке, в том числе из-за вызовов интересам США в регионе со стороны РФ и КНР
Читать полностью