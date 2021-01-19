CNN: Пенс не будет присутствовать при отбытии Трампа во Флориду

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс не планирует присутствовать при отбытии из Вашингтона в штат Флорида действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на источники телекомпания CNN.

По информации осведомленных лиц, Пенсу трудно будет с точки зрения логистики совместить участие в церемонии отбытия Трампа во Флориду и присутствие на инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что Пенс посетит инаугурацию Байдена.

Трамп, который отказался присутствовать на церемонии вступления Байдена в должность, планирует покинуть американскую столицу за несколько часов до инаугурации, которая намечена на полдень по местному времени (20:00 мск). По сведениям агентства Reuters, республиканец планирует утром 20 января отбыть с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Предполагается, что на Эндрюсе состоится перед этим прощальная церемония.