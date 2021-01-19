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Блинкен заявил, что Байден хочет провести саммит демократических стран к концу года

Кандидат на пост госсекретаря США заявил, что администрация бы приветствовала участие в этом членов Конгресса

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден хотел бы провести встречу на высшем уровне с участием лидеров тех государств, которые Вашингтон считает демократическими, к концу текущего года. Об этом сообщил во вторник кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выдвинутый ранее Байденом.

"Я надеюсь, мы сможем организовать [такой саммит] ближе к концу этого года. Мы бы очень приветствовали участие в этом членов Конгресса [США] <...>", - сказал Блинкен.

Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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