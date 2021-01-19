Кандидат в госсекретари США считает неприемлемой покупку Турцией систем С-400 у России

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выдвинутый ранее избранным американским президентом Джозефом Байденом, считает неприемлемой покупку Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и убежден в необходимости рассмотреть целесообразность дополнительных санкций против Анкары.

"То, что Турция сделала, купив С-400, будучи при этом союзницей по НАТО, это неприемлемо", - считает он. "Я думаю, нам надо взглянуть на то, какое влияние оказали существующие санкции, и определить, нужно ли делать что-то дополнительно", - добавил Блинкен. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

По словам Блинкена, руководители новой американской администрации считают, что шаги и политика России представляют собой вызов для Соединенных Штатов, и намерены уделять данному вопросу значительное внимание.

"Мы говорили о ряде вызовов. Вызов, который представляет собой Россия по целой серии фронтов, - один из тех, что являются неотложными. <...> Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации [США]", - сказал Блинкен. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

По словам Блинкена, США при администрации Байдена будут стремиться к продлению ДСНВ.

Действия Китая в отношении уйгуров

Блинкен согласен с оценкой действующего госсекретаря Майкла Помпео, характеризовавшего ранее действия Китая в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе как "геноцид" и "преступления против человечности".

"Это и моя оценка тоже", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Инаугурация Байдена состоится в Вашингтоне 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск). Демократ Байден сменит в Белом доме республиканца Дональда Трампа, находившегося у власти в США с января 2017 года. Трамп шел на второй срок пребывания у власти, но проиграл президентские выборы, состоявшиеся в США в ноябре минувшего года.