Джозеф Байден вступит в должность президента США

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Инаугурация 46-го президента США демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в среду в Вашингтоне. Они принесут присягу на верность конституции и стране.

Нынешняя церемония, однако, будет заметно отличаться от предыдущих. Это признавала и сама Харрис, назвав эту инаугурацию "ни на что не похожей". Во-первых, свои коррективы внесла пандемия нового коронавируса, из-за которой многие элементы церемонии будут проведены в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования. Во-вторых, мероприятие состоится в условиях беспрецедентных мер безопасности, что вызвано опасением возможных беспорядков, которые могут устроить сторонники уходящего президента республиканца Дональда Трампа. В-третьих, не будет и самого Трампа, который по традиции должен был бы приветствовать нового главу американской администрации в Белом доме, однако вместо этого еще утром покинет столицу.

Трампа не будет

По традиции новый американский лидер перед вступлением в должность прибывает с визитом вежливости в Белый дом, где его у парадного входа - под сводами так называемого Северного портика - встречает уходящий глава администрации США. Этот элемент церемонии, как предполагается, должен символизировать мирную передачу власти. Однако в этот раз ничего подобного ожидать не стоит.

Республиканец Трамп, в отношении которого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте, как ожидается, еще до намеченной на 12:00 по местному времени (20:00 мск) инаугурации Байдена отправится сначала на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, а затем отбудет в свое поместье в штате Флорида. До истечения срока своих полномочий он все еще может пользоваться президентским самолетом.

Трамп, таким образом, станет первым за последние 152 года президентом США, который не будет присутствовать на инаугурации приходящего ему на смену главы государства. Последний раз такое было в 1869 году, когда 17-й президент США Эндрю Джонсон (1865-1869), в отношении которого, кстати, также инициировалась процедура импичмента, отказался присутствовать на инаугурации своего преемника Улисса Гранта (1869-1877).

Сам Байден ранее заявлял, что это "одно из того немногого", в чем он и Трамп "когда-либо соглашались". "Это хорошо, что он не появится", - подчеркивал демократ. При этом он отмечал, что будет приветствовать присутствие на инаугурации уходящего вице-президента Майкла Пенса.

Кто приглашен

Обычно на церемонии присутствуют другие бывшие руководители государства. Свое участие в этот раз подтвердили экс-президенты Барак Обама (2009-2017), Билл Клинтон (1993-2001) и его супруга Хиллари, которая была соперницей Трампа на выборах 2016 года, а также Джордж Буш-младший (2001-2009). 96-летний Джимми Картер (1977-1981) заявил, что не сможет быть в Вашингтоне в этот день, и это станет первой инаугурацией, которую он пропустит.

Традиционной толпы перед ступенями Капитолия в этот раз не будет из-за жестких санитарных мер. Если в прошлые годы организаторы распространяли порядка 200 тыс. билетов на церемонии на Капитолийском холме, а также предоставляли их членам Конгресса, которые могли раздать их жителям своих избирательных округов, то теперь билетов для широкой общественности не будет. Конгрессмены и сенаторы смогут присутствовать в сопровождении лишь одного гостя.

Иностранные гости высокого ранга инаугурацию нового американского президента обычно не посещают. Как сообщили ранее корреспонденту ТАСС в российском посольстве в Вашингтоне, США направили России приглашение, планируется, что в церемонии в качестве гостя примет участие посол РФ в США Анатолий Антонов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце ноября прошлого года отмечал, что на это мероприятие "не приглашаются зарубежные лидеры".

Ожидается, что всего присутствовать будет около 1 тыс. человек - в большинстве своем как раз члены Конгресса и приглашенные ими люди. Также сокращено число журналистов, которых аккредитуют для освещения инаугурации.

Команда Байдена ранее в связи с пандемией призывала сторонников демократа не ездить на инаугурацию в Вашингтон, а вместо этого оставаться дома и смотреть мероприятие дистанционно - в прямом эфире по телевизору и в интернете.

Клятва и речь

Вступление Байдена и Харрис в должность произойдет в полдень (20:00 мск). Первым присягу принесет Харрис. После этого председатель Верховного суда Джон Робертс приведет к присяге следующего президента.

Согласно второй статье конституции, Байден произнесет следующие слова: "Я торжественно клянусь и подтверждаю, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и буду, насколько это будет возможно, оберегать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов".

За присягой последует другой обязательный элемент церемонии - речь президента, в которой он изложит основные направления своей политики. Содержание этого важного послания держится в тайне, однако организаторы анонсировали, что Байден "опишет свое видение того, как победить пандемию, восстановить экономику, сделав ее еще лучше, а также объединить и исцелить страну".

Беспрецедентные меры безопасности

Компетентные органы США принимают в преддверии торжественной церемонии, которая пройдет на ступенях Конгресса, поистине беспрецедентные меры безопасности. Это обусловлено в первую очередь потенциальными акциями протеста, которые могут организовать сторонники Трампа, а также опасениями спецслужб по поводу возможных атак экстремистов.