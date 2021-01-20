Нацгвардия США сообщила, что после проверки отстранила 12 бойцов от службы на инаугурации

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Командующий Национальной гвардией США генерал Дэниел Хокансон сообщил во вторник об отстранении от несения службы на инаугурации президента 12 военнослужащих. Соответствующие цифры Хокансон обнародовал на брифинге в Пентагоне.

"Мы внимательно следим за ситуацией. При возникновении каких-либо подозрений о них сразу же докладывается командованию, правоохранительным службам, - сказал он. - Я не обеспокоен за большую часть нашей структуры. Речь идет о 12 выявленных [военнослужащих] из 25 тыс. Возможно, некоторые из 12 не имеют отношения [к подозрительной деятельности], но мы должны быть уверены в мерах предосторожности".

При этом, как отметил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, основной массив выявленной в ходе проверок информации не имеет отношения к беспорядкам у Капитолия 6 января и не связан с экстремизмом. "Прилагаются усилия для выявления любой вызывающей вопросы активности в прошлом или связей с потенциально подозрительной деятельностью, относящейся не только к экстремизму, - сказал он. - Мы не задаем сейчас вопросы, мы в качестве предосторожности принимаем меры и выводим [попавших под подозрение] из рядов у Капитолия".

Части Национальной гвардии США расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.

Инаугурация избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сторонники действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе полицейский.