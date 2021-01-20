Сенат Италии выразил доверие правительству Конте простым большинством голосов

РИМ, 20 января. /ТАСС/. Сенат Италии (верхняя палата парламента) во вторник вечером выразил доверие правительству республики во главе с Джузеппе Конте. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты.

Поддержали кабмин Конте 156 сенаторов, против проголосовали 140 парламентариев, воздержались 16. В понедельник доверие правительству выразила нижняя палата итальянского парламента.

Вопрос о доверии был поставлен в связи с фактическим выходом из правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии небольшой партии экс-премьера Маттео Ренци "Живая Италия", которая ранее отозвала своих министров из состава кабинета (сельского хозяйства и министра без портфеля по вопросам семьи). Как ожидается, состав правительства теперь может быть немного обновлен.