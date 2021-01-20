Байден прибыл на военную базу под Вашингтоном

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден во вторник прибыл на самолете на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд. Трансляцию вели центральные телеканалы.

По сведениям канала CNN, демократ решил лететь из штата Делавэр на базу на частном самолете. Далее он, как ожидается, отправится на церемонию поминовения американцев, умерших из-за заражения новым коронавирусом. Она состоится в Вашингтоне около мемориала в честь Авраама Линкольна.

Инаугурация Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.