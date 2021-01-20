Сенатор Хоули заблокирует ускоренное рассмотрение кандидатуры Майоркаса на пост главы МВБ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Член Сената Конгресса США республиканец Джош Хоули будет препятствовать ускоренному рассмотрению кандидатуры Алехандро Майоркаса на пост главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США в администрации избранного президента Джозефа Байдена. Причиной такого решения стало несогласие сенатора с планами будущего главы государства в области миграции.

"Избранный президент Байден сказал, что в первый день своего правления планирует огласить план амнистии 11 млн мигрантов, нелегально [пребывающих] в этой стране. И это в то время, когда миллионы американских граждан остались без работы, а новый караван мигрантов пытается попасть в Соединенные Штаты. Господин Майоркас не предоставил должного объяснения того, как он планирует применять федеральное законодательство и обеспечивать безопасность южной границы <...>. В этих условиях я не могу позволить пропустить стандартную процедуру проверки и ускорить это назначение, ведь не были предоставлены ответы на столько вопросов", - говорится в заявлении Хоули, опубликованном во вторник на его сайте.

В понедельник газета The Washington Post информировала, что Байден 20 января направит в Конгресс законодательные предложения о реформировании миграционной сферы. Планируется введение восьмилетнего периода получения гражданства для мигрантов без легального статуса, а также увеличение квот приема беженцев. Согласно восьмилетнему плану, миллионы соискателей получат временный статус на пять лет, затем смогут претендовать на грин-карту, если пройдут проверки с точки зрения безопасности и будут платить налоги. При соблюдении этих условий через три года разрешается подать заявление на гражданство. Новые правила будут распространяться только на тех претендентов, которые находились на территории США по состоянию на 1 января 2021 года. Участники программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) и прибывающие из охваченных стихийными бедствиями стран смогут подать заявку на грин-карту незамедлительно.

61-летний уроженец Кубы Майоркас занимал в администрации Билла Клинтона пост федерального прокурора Центрального района Калифорнии. При администрации Барака Обамы он был заместителем главы МВБ. В ноябре 2020 года избранный президент Байден выдвинул его кандидатом на пост министра внутренней безопасности США. Кандидатура Майоркаса должна быть утверждена Сенатом.

Большинство кандидатов, выдвинутых избранным президентом на государственные посты, утверждаются Сенатом в рамках ускоренной процедуры, однако в случае необходимости предусмотрено также более тщательное рассмотрение кандидатур.

Инаугурация Байдена состоится в Вашингтоне 20 января. Демократ Байден сменит в Белом доме республиканца Дональда Трампа, находившегося у власти в США с января 2017 года. Трамп шел на второй срок пребывания у власти, но проиграл президентские выборы, состоявшиеся в стране в ноябре минувшего года.