Кандидат на пост шефа Пентагона поддержал предоставление Украине вооружений

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Кандидат на пост шефа Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы ее ВС могли "сохранять территориальную целостность" страны. Такое мнение он выразил в опубликованных во вторник письменных ответах на вопросы членов комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

"Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными. В случае утверждения (речь идет о кандидатуре Остина) и при условии продолжения прогресса в реформах в области управления и борьбы с коррупцией я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России", - утверждал отставной генерал.

Он подчеркнул, что "поддерживает предоставление военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты".

При этом Остин добавил, что на данный момент "существует хороший баланс между военной помощью летального и нелетального характера" для Украины. Он пообещал "активно анализировать потребности Украины в военной помощи и при необходимости вносить коррективы". По версии отставного генерала, "Соединенные Штаты в настоящее время в состоянии удовлетворить самые насущные оперативные потребности [ВС] Украины".

В американском бюджете на нынешний финансовый год говорится о предоставлении Украине $250 млн (против $300 млн годом ранее) "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам".

Действия ВМФ России

Остин предположил, что действия российского флота в Черном и Средиземном морях направлены на подрыв стабильности в Грузии и на Украине, а также бросают вызов операциям США и их союзников в этом регионе.

"Морская активность России в Черном море и Восточном Средиземноморье также, вероятно, призвана поддерживать давление в рамках ее кампании по подрыву и дестабилизации [ситуации] на Украине и в Грузии, это же бросает вызов операциям США и их союзников", - утверждает он.