Джонсон: Британия готова сотрудничать с администрацией Байдена в деле защиты демократии

ЛОНДОН, 20 января. /ТАСС/. Великобритания будет тесно сотрудничать с администрацией избранного президента США Джозефа Байдена по вопросам продвижения и защиты демократии, а также в сфере борьбе с пандемией COVID-19. Об этом говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, распространенном во вторник в преддверии готовящейся смены власти в Белом доме.

"Я сердечно поздравляю Джо Байдена с его исторической инаугурацией в качестве 46-го президента Соединенных Штатов и предвкушаю совместную работу с новой администрацией в то время, когда мы боремся с ковидом и преодолеваем последствия пандемии. У нас также схожие цели в деле борьбы с изменением климата. Кроме того, у нас совпадают взгляды в вопросах обороны, безопасности, а также продвижения и защиты демократии. Наши страны будут сотрудничать по этим темам", - отметил Джонсон.

Он также указал, что рассчитывает встретиться с Байденом в июне на саммите Группы семи (G7) в Карбис-Бэй, а также в ноябре на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго. "Мы можем по-настоящему справиться с вызовами, которые стоят перед нами, только в случае международного сотрудничества", - подчеркнул глава кабинета министров королевства.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что Соединенное Королевство может стать первым или вторым государством, которое посетит Байден после вступления в должность президента Соединенных Штатов 20 января. По ее сведениям, визит Байдена в королевство, скорее всего, будет приурочен как раз к саммиту G7.