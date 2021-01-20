Блинкен заявил, что США при администрации Байдена будут стремиться к продлению ДСНВ

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Администрация Джозефа Байдена намерена добиваться продления срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил во вторник на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам Энтони Блинкен, выдвинутый избранным президентом США Джозефом Байденом на пост госсекретаря США.

"Думаю, что мы будем добиваться продления срока действия договора, - заявил он. - Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента, поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней. Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса и могу лишь сказать, что на данный момент мы будем добиваться продления срока действия договора".

На просьбу дать заверения в том, что в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями США не согласятся на какие-либо ограничения в отношении системы противоракетной обороны, Блинкен заявил: "Трудно представить себе обстоятельства, при которых мы бы пошли на это".

Блинкен отказался уточнить, на какой срок Байден хотел бы продлить ДСНВ. Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он, по сути, утверждал, что этот вопрос еще не решен руководством следующей американской администрации. "По нашему суждению, национальным интересам [США], безусловно, отвечает продление [СНВ-3]. Но поскольку мы хотим гарантировать уважение принципа, предполагающего, что [в США в любой конкретно взятый момент] есть только один президент, мы будем заниматься этим [вопросом], когда завтра [в среду] избранный президент станет президентом", - заявил он.

"Он должен принять решение как президент относительно того, на какой срок мы будем добиваться [продления]", - сказал про Байдена Блинкен.

"Наше намерение будет заключаться в том, чтобы немедленно обратиться к данному комитету и другим комитетам [Сената Конгресса], чтобы проконсультироваться насчет наших планов о движении вперед. Могу сказать вам прямо сейчас: мы будем добиваться продления, избранный президент должен принять решение по сроку", - отметил кандидат на должность госсекретаря США. Байден выдвинул его кандидатуру в ноябре.

"Исходя из того, что я видел, исходя из сказанного [уходящей американской] администрацией [президента Дональда] Трампа относительно Нового ДСНВ, Россия выполняет свои обязательства. И Новый ДСНВ - это не какой-то подарок, который мы передаем россиянам. Он откровенно отвечает нашим [американским] интересам, так как предоставляет нам предсказуемый потолок применительно к "ядру" российского ядерного арсенала, а также обеспечивает нам огромный доступ к данным, разрешает проведение инспекций, чего бы у нас в противном случае не было", - подчеркнул Блинкен.

О договоре

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением. Он может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Байден в ходе избирательной кампании выступал за продление СНВ-3. Однако ни он, ни его окружение не поясняло, готов ли новый президент США дать согласие на пятилетнее продление договора, или он настаивает на краткосрочном варианте, продолжительностью год или около того.

Инаугурация Байдена состоится в среду на ступенях Капитолия в Вашингтоне в полдень по местному времени (20:00 мск).