CNN: власти США обеспокоены кражей военной формы в пригороде Вашингтона перед инаугурацией

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Неизвестные похитили два комплекта военной формы недалеко от Вашингтона, где в среду состоится инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По словам его источников, произошедшее вызвало обеспокоенность у властей США, поскольку ранее сотрудники ФБР получили сведения о том, что некие лица обсуждали в интернете возможность проникнуть на церемонию инаугурации Байдена под видом бойцов Национальной гвардии США.

Как отмечает CNN, два комплекта формы были украдены из автомобиля военнослужащего Армии (сухопутных войск) США. Это произошло в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона. Двери машины, предположительно, не были заперты. Власти считают, что кража "не была целенаправленной". Проводится расследование.

Представители Пентагона заявили во вторник, что 12 бойцов Национальной гвардии США были отстранены от несения службы на инаугурации, поскольку они якобы могут быть причастны к подозрительной деятельности.

Инаугурация Байдена состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.