Кандидат на пост шефа Пентагона надеется на продолжение сотрудничества с Россией в Арктике

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин надеется на продолжение сотрудничества с Россией в Арктике, однако обеспокоен присутствием ее вооруженных сил в регионе. Такое мнение он выразил в опубликованных во вторник письменных ответах на вопросы членов комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

"Я серьезно обеспокоен наращиванием российской военной мощи и агрессивным поведением в Арктике и во всем мире. Точно так же я глубоко обеспокоен намерениями Китая в этом регионе", - утверждал он. "Соединенные Штаты имеют давнюю историю сотрудничества с Россией в арктическом регионе, и я надеюсь, что оно будет продолжаться", - добавил при этом отставной генерал.

Он намерен "провести оценку ситуации и проконсультироваться с союзниками и партнерами относительно стратегии и техники, необходимых для обеспечения стабильной и открытой Арктики, а также для защиты США, их экономических интересов и сдерживания агрессии", а также в рамках "обеспечения слаженности и эффективности американской стратегии в отношении России".

Кандидатура Остина была выдвинута на пост министра обороны избранным президентом США Джозефом Байденом в прошлом месяце. Утверждение кандидатуры Остина требует от Конгресса принять отдельный законопроект обеими палатами. Дело в том, что во главе Пентагона, согласно американскому законодательству, не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее 7 лет назад. То есть этот запрет распространяется и на Остина, который покинул действительную военную службу весной 2016 года.

О ситуации в Арктике

Как заявил 20 января посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.

В свою очередь начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря на брифинге для военных атташе обратил внимание на действия США и НАТО, которые увеличивают число учебно-боевых мероприятий у северных границ России под предлогом сдерживания РФ в Арктике. При этом он отметил, что российское "присутствие в Арктике связано не с демонстрацией военной силы, а с обеспечением безопасности экономического освоения региона, в том числе судоходства в акватории Северного морского пути, и реализации проектов в области добычи природных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ".

Как подчеркнул начальник Генштаба, "Россия имеет законное право устанавливать правила плавания в водах, находящихся под ее юрисдикцией, и вести контроль их выполнения другими государствами".