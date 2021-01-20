Кандидат на пост шефа Пентагона назвал Россию "ключевым противником" США в космосе

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Россия и Китай представляют растущую угрозу для США в космосе, РФ при этом пока остается "ключевым противником". Такое мнение выразил во вторник кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин.

"Космос - это уже арена конкуренции великих держав. Деятельность КНР и РФ в космосе представляет серьезные и растущие угрозы для интересов нацбезопасности США. <...> В то время как Россия является ключевым противником, Китай - растущая угроза", - утверждает Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

По мнению Остина, КНДР и Иран также представляют угрозу для интересов США в космосе, хотя и менее масштабную. "Связанные с космосом угрозы со стороны Ирана и КНДР, такие как создание помех спутниковой связи и сигналам GPS, также растут и представляют опасность для космического потенциала США", - заявил Остин.

"Последнее, но не менее важное - рост [масштабов] частной деятельности в космосе - <...> представляет риск для США в том смысле, что правительство должно гарантировать, что она [эта деятельность] не будет вступать в противоречие с <...> государственными активами", - добавил американский генерал, пояснив при этом, что, "согласно некоторым прогнозам, в следующее десятилетие на орбите будет около 54 тыс. новых спутников, которые в основном будут находиться в частной собственности".

"Учитывая важность космоса в вопросе влияния на нашу экономическую конкурентоспособность, крайне важно продолжать разрабатывать лучшие практики, стандарты и международные нормы поведения в космосе. Разработка глобальных норм поведения в космосе также будет сдерживать угрожающее поведение и поддерживать права всех стран на ответственное и мирное использование космоса", - добавил Остин.

"Другие страны оспаривают возможности США и их союзников вести деятельность в космосе. Баланс наступательных и оборонительных возможностей, а также устойчивая архитектура имеют жизненно важное значение для любой надежной стратегии для сдерживания враждебных действий и защиты <...> интересов США в случае распространения конфликта в космос", - отметил при этом претендент на должность главы Пентагона.

Вашингтонская администрация и ранее неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. По словам президента России Владимира Путина, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Путин подчеркивал, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.

Ситуация в Южной Америке

Остин также считает, что Соединенные Штаты должны использовать все средства для противодействия влиянию России, Кубы и Китая в Южной Америке.

Его попросили прокомментировать действия России, Китая и Кубы в зоне оперативной ответственности Южного командования ВС США (САУТКОМ), в которую входят Центральная и Южная Америка, Карибский регион. "США должны использовать все средства национальной власти для противодействия влиянию России, Кубы и Китая в [зоне ответственности] САУТКОМ", - утверждал отставной генерал.

"Пентагон играет важную роль в демонстрации американских ценностей и военной культуры в регионе. Прочные двусторонние и многосторонние партнерства в сфере обороны, созданные благодаря участию и присутствию, обмену разведывательными данными и другой информацией, а также образовательным программам и учениям, являются необходимыми инструментами для минимизации влияния тех, от кого исходит пагубное влияние в этом полушарии", - полагает Остин.

По его версии, "Россия, Куба и Китай прилагают активные усилия по поиску возможности для углубления своего политического, экономического влияния и влияния на безопасность в этом полушарии". Кандидат на пост шефа Пентагона намерен "гарантировать, что США смогут противодействовать негативному влиянию этих стран".

Развитие ПРО

Кроме того, Остин намерен в случае утверждения в должности способствовать разработке архитектуры ПРО и ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет.

"Как продемонстрировали наши противники посредством быстрых и частых запусков, линии между баллистическими и небаллистическими ракетными угрозами стремительно размываются, о чем свидетельствует появление гиперзвуковых ракетных угроз", - сказал он.

"В случае моего утверждения в должности я будут поддерживать усилия по реагированию на весь спектр ракетных угроз, включая продолжающуюся разработку архитектур ПВО и ПРО для региональной и внутренней безопасности, равно как и ускоренную разработку возможностей гиперзвуковой противоракетной обороны", - отметил Остин.

Должностные лица Пентагона неоднократно признавали, что США отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Бывший министр обороны США Марк Эспер 7 декабря 2019 года указывал, что Вашингтон оказался в этой сфере в роли догоняющего. А его заместитель Эллен Лорд, курирующая закупки и тыловое обеспечение, сообщила 14 января прошлого года на встрече с журналистами, что США намерены существенно активизировать разработку гиперзвукового оружия и средств защиты от беспилотных летательных аппаратов. Президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2019 года подчеркнул, что Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.

Кандидатура Остина была выдвинута на пост министра обороны избранным президентом США Джозефом Байденом в прошлом месяце. Утверждение кандидатуры Остина требует от Конгресса принять отдельный законопроект обеими палатами. Дело в том, что во главе Пентагона, согласно американскому законодательству, не могут находиться лица, уволившиеся с действительной военной службы менее семи лет назад. То есть этот запрет распространяется и на Остина, который покинул действительную военную службу весной 2016 года.