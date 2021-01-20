Трамп распорядился рассекретить порцию документов по слежке ФБР за его штабом

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого заканчиваются 20 января, во вторник дал распоряжение рассекретить порцию документов, касающихся начатого в 2016 году ФБР расследования приписываемых его штабу связей с Россией. Об этом говорится в документе, который распространила пресс-служба Белого дома.

У ФБР не было оснований для начала расследования против Трампа

"Ураган" в стакане воды. У ФБР не было оснований для начала расследования против Трампа

"Тем самым я даю распоряжение рассекретить оставшиеся документы в этой папке", - говорится в заявлении президента. В тексте отмечается, что из некоторых документов по согласованию со спецслужбами была изъята часть информации, не позволявшая предоставить доступ к ним широкой общественности из соображений охраны государственной тайны. Уточняется, что сами документы были переданы Белому дому министерством юстиции страны 30 декабря 2020 года.