Байден остановился в гостевой резиденции Белого дома перед инаугурацией

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден остановился на ночь перед инаугурацией, запланированной на среду, в Блэр-хаус, гостевой резиденции Белого дома. Об этом сообщили журналисты, входящие в пул демократа.

На прошлой неделе представители Госдепартамента подтвердили, что Байден принял предложение остановиться в указанной резиденции. Блэр-хаус находится в ведении начальника управления протокола правительства США Кэм Хендерсон. Она и ее аппарат структурно отнесены к внешнеполитическому ведомству США, хотя отвечают в том числе за Белый дом.

Блэр-хаус - это резиденция почетных гостей президента и правительства США, расположенная прямо напротив Белого дома через Пенсильвания-авеню. В ней с 1942 года принимают глав государств и правительств, прибывающих в США из-за рубежа с визитами, а также членов их делегаций. Кроме того, там по традиции селят на несколько дней избранного президента США до его инаугурации и въезда в Белый дом.

Инаугурация Байдена состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.