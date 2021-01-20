Malwarebytes заявила, что ее взломали причастные к атаке на SolarWinds хакеры

ТАСС, 20 января. Американская компания Malwarebytes, специализирующаяся на информационной безопасности, во вторник заявила, что подверглась взлому со стороны злоумышленников, причастных к кибератаке на программное обеспечение фирмы SolarWinds.

"Атака с использованием программного обеспечения SolarWinds вызвала цепную реакцию в индустрии безопасности, оказав влияние на множество организаций. <...> Хотя Malwarebytes не использует SolarWinds, мы, как и многие другие компании, недавно подверглись атаке со стороны того же самого злоумышленника", - говорится в заявлении Malwarebytes, размещенном во вторник в блоге ее главы Марчина Клечиньского. Он отметил, что хакеры "использовали системы со специальным доступом к программной среде [сервисов] Microsoft Office 365 и [Microsoft] Azure".

По словам руководителя компании, 15 декабря Microsoft уведомила Malwarebytes о "подозрительной активности программы сторонней организации". Эта активность походила на деятельность хакеров, взломавших SolarWinds. Злоумышленник получил доступ лишь к небольшому объему внутренней электронной корреспонденции, заверил предприниматель. "Мы не выявили признаков несанкционированного доступа к программному обеспечению и производственной среде или нарушений их работы", - подчеркнул Клечиньский.

Как стало известно в декабре прошлого года, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

В опубликованном 16 декабря совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что они зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

Госсекретарь США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет отношения к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании Соединенных Штатов.