Кандидат на пост шефа Пентагона считает, что тюрьму Гуантанамо необходимо закрыть

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Американскую спецтюрьму Гуанатанамо (Куба) пришло время закрыть. Такое мнение выразил кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин в опубликованных во вторник письменных ответах на вопросы членов комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

"Я считаю, что пришло время тюрьме Гуантанамо закрыть свои двери", - отметил он, добавив, что в случае утверждения своей кандидатуры Сенатом он намерен разработать план дальнейших действий в отношении оставшихся 40 содержащихся там человек. Отставной генерал подчеркнул, что Пентагон должен обеспечить им "правовую помощь и гуманное отношение". По его словам, новая администрация США "не намеревается направлять в тюрьму новых людей и будет стремиться закрыть ее". Остин утверждает, что ВС США "обеспечивают адекватный и гуманный уход" за находящимися в Гуантанамо.

Россия выражает надежду на то, что США последуют данному Вашингтоном обещанию и закроют тюрьму на американской военной базе Гуантанамо, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецтюрьма США в Гуантанамо расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы здесь был фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, пытавшихся перебраться в США. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента США Джорджа Буша - младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002 года администрацией Буша был издан ряд указов, касающихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определения их статуса и создания специальных судебных органов - военных комиссий, находившихся в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное учреждение.