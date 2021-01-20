Правительство Италии получило доверие парламента. Но отставка Джузеппе Конте не исключена

Вопрос о доверии был поставлен в связи с фактическим выходом из правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии небольшой партии экс-премьера Маттео Ренци "Живая Италия", которая ранее отозвала своих министров из состава кабинета (сельского хозяйства и министра без портфеля по вопросам семьи). Если в нижней палате кабмин получил абсолютное большинство, то в Сенате доверие выразило простое большинство, до преодоления планки абсолютного большинства в 161 голос Конте не хватает как минимум пяти голосов. При этом, как отмечают местные наблюдатели, все 16 воздержавшихся сенаторов - представители "Живой Италии", в случае их голосования против доверия счет был бы равный - 156 против 156.

Оппозиция в составе правоцентристских партий "Лига", "Братья Италии" и "Вперед, Италия" намерена добиваться отставки премьера, утверждая, что такое большинство не может учитываться, поскольку правительство рискует утратить его при первом же голосовании об одобрении любого законопроекта. Конте удалось заручиться поддержкой большинства за счет голосов пожизненных сенаторов, а также двух сенаторов из "Вперед, Италия" и одного из "Живой Италии". Такие отдельные сенаторы, в том числе вышедшие из партий, от которых избирались, не могут быть объединены в политическую группу для представительства в кабинете министров.

"Третье лицо"

По сути, это третье и самое неопределенное большинство, которое поддерживает Конте во главе правительства. Он был призван на пост премьера как "третье лицо" после создания компромиссной коалиции между "Движением "5 звезд" и партией "Лига" после выборов в 2018 году, которые не принесли однозначной победы ни одной из политических сил. Данный альянс развалился в августе 2019 года после одностороннего выхода из него лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который на пике популярности надеялся на проведение новых выборов. Однако "Движению" удалось достичь соглашения о коалиции с Демократической партией. Ренци, который в прошлом возглавлял Демпартию, способствовал созданию этого альянса, но сразу после формирования коалиционного правительства объявил о создании собственной политической силы.

Призывая парламентариев поддержать его кабинет, Конте воззвал к ценностям европейской интеграции и высказался против приверженности идеям националистического суверенитета, которые традиционно отстаивают "Лига" и другая партия правого центра "Братья Италии". Оппоненты премьера сразу указали на то, что он начинал как "лидер правительства, который как раз отстаивал идеи большей национальной независимости от ЕС". Кроме того, накануне инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена Конте отметил, что "приход новой администрации США - укрепляющий фактор для его политического проекта". Внимательные наблюдатели сразу напомнили о привилегированных отношениях Конте с предшественником Байдена Дональдом Трампом, с "инновационной политикой" которого он также идентифицировал собственный политический проект.

Несмотря на крайне нестабильное большинство в Сенате, многие наблюдатели склоняются к тому, что проведение досрочных парламентских выборов в разгар пандемии - не самый лучший сценарий. К тому же для их вероятного проведения осталось несколько месяцев. В июле до истечения президентского срока главы государства Серджо Маттареллы останется полгода, в течение которых он утрачивает право на роспуск парламента.

Представители оппозиции намерены добиваться проведения новых выборов. Альтернативой голосованию для них может быть только формирование правоцентристского правительства в составе "Лиги", "Братьев Италии" и партии "Вперед, Италия". На выборах в 2018 году их коалиции не хватило 3% для получения большинства мест в парламенте. Другие коалиции на основе нынешнего созыва исчерпаны. Привлечение к нынешнему большинству наиболее умеренной партии экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" также невозможно, поскольку ее представители не приемлют сотрудничество с "Движением "5 звезд".

Для укрепления большинства на должность главы обновленного правительства может быть предложен другой кандидат. Но для этого в любом случае сначала нужна отставка Конте. После получения доверия в Сенате он написал в "Твиттере", что продолжает работать над первоочередными задачами.

Поиск "ответственных"

В попытке заручиться поддержкой большинства в парламенте Конте взывал к "политической ответственности" и назвал голосующих за доверие парламентариев "созидателями" или "благодетелями". К такой практике поиска голосов неоднократно прибегали в истории итальянской политики, и это всегда осуждалось.

Особенно критиковали такой прием, весьма распространенный в годы правления Сильвио Берлускони, которого подозревали в подкупе парламентариев, члены "Движения "5 звезд". Но теперь они отстаивают свое право на поиск союзников, в том числе среди тех, кого исключили из своих рядов. При этом они оправдываются так же, как и Берлускони - "исключительно из-за политической ответственности перед страной, народом и Европой". Со времени прихода к власти "Движение "5 звезд" потеряло большинство своих убеждений, при помощи которых обещало навсегда изменить политику.

Большинство наблюдателей сходятся во мнении, что правительство ослаблено и продолжать работать будет крайне тяжело, стараясь избегать голосований о доверии. При этом не исключаются никакие сценарии и новые альянсы, вплоть до возвращения "Живой Италии". От Италии в Брюсселе ждут эффективный план по расходованию €209 млрд из европейского фонда восстановления экономик после пандемии и стабильное правительство для его реализации.

Корреспондент ТАСС Вера Щербакова,

Рим, 20 января.