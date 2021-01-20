Трамп издал указ, требующий идентификации от иностранных пользователей облачных сервисов

ТАСС, 20 января. Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий облачным сервисам США требовать идентификации от иностранных пользователей. Документ опубликован во вторник на сайте Белого дома.

"В течение 180 дней с даты [подписания] этого указа министр торговли должен предложить для сведения и предоставления замечаний правила, которые требуют от провайдеров IaaS (Infrastructure as a Service, услуга по предоставлению вычислительной инфраструктуры для запуска приложений) в Соединенных Штатах верифицировать личность иностранного лица, владеющего аккаунтом", - говорится в тексте указа.

Как отмечает президент, облачная инфраструктура может быть использована иностранцами для кибератак, в том числе с целью получения доступа к конфиденциальным сведениям, поэтому необходимо ограничить возможность некоторых из них пользоваться американскими облачными услугами.

Как отмечает агентство Reuters, Джозеф Байден, который в среду станет президентом США, может отменить этот указ Трампа.