Трамп в день инаугурации покинет Белый дом ранним утром и улетит во Флориду

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп в день инаугурации избранного президента демократа Джозефа Байдена покинет Белый дом еще ранним утром - в 08:00 по местному времени (16:00 мск) - и отправится в штат Флорида, пропустив церемонию в Вашингтоне. Об этом свидетельствует распространенный во вторник пресс-службой Белого дома график американского лидера.

"Президент и первая леди покинут Белый дом в 08:00 и отправятся в Палм-Бич (штат Флорида)", - говорится в документе. Инаугурация Байдена намечена на полдень (20:00 мск).

Трамп ранее отказался присутствовать на церемонии вступления Байдена в должность. По сведениям агентства Reuters, республиканец планирует в этот день отбыть с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида. Предполагается, что на Эндрюсе состоится перед этим прощальная церемония.

При этом в официальном графике вице-президента Майкла Пенса участие в церемонии инаугурации Байдена значится. Сам демократ ранее заявлял, что приветствовал бы присутствие Пенса, а тому, что Трамп проигнорирует церемонию, он только рад.

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Трамп не признавал поражение и обращался в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США. Сенат и Палата представителей Конгресса 6 января на совместном заседании утвердили победу Байдена, его инаугурация пройдет 20 января на ступенях Капитолия.