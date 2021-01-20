Южная Корея намерена сотрудничать с администрацией Байдена по вопросу денуклеаризации КНДР

СЕУЛ, 20 января. /ТАСС/. Сеул намерен тесно работать с новой администрацией США над денуклеаризацией Корейского полуострова. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе состоявшейся днем ранее встречи с послом США Гарри Харрисом, сообщил в среду на брифинге в Сеуле официальный представитель администрации президента Кан Мин Сок.

"Глава государства высоко оценил все усилия, приложенные Харрисом в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, указав, что намерен тесно сотрудничать с новой администрацией США в целях укрепления двустороннего альянса и мирного процесса на Корейском полуострове", - сообщил Кан Мин Сок.

Американский посол ответил, что покидает Корею "с хорошими воспоминаниями". Срок полномочий Харриса истекает 20 января.

Пересмотр подхода к КНДР

Во вторник на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джозефа Байдена намерена провести переоценку всего существующего подхода к политике в отношении Пхеньяна.

"Мы намерены провести переоценку всего подхода к политике в отношении КНДР, потому что это сложная проблема, <...> и эта проблема стала только хуже", - убежден выдвинутый Байденом кандидат. По его словам, первым делом необходимо пересмотреть "весь подход с точки зрения того, какие [у США] есть варианты действий, которые могут быть эффективны для усиления давления на Северную Корею, чтобы она села за стол переговоров".

Переговоры с КНДР

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое в феврале 2019 года. На нем президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели несколько встреч, но не смогли прийти к договоренностям. 30 июня 2019 года между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

5 октября 2019 года представители США и Северной Кореи встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. В Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.