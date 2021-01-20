CNN: Трамп решил помиловать своего экс-советника Бэннона

ТАСС, 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп принял решение о помиловании своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиняемого в мошенничестве и хищении средств. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

Собеседники канала подчеркнули, что решение не является окончательным до тех пор, пока не подписан соответствующий документ. По информации CNN, Трамп и Бэннон в последние несколько недель общались друг с другом.

20 августа прошлого года под стражу были взяты Бэннон, Брайан Колфейдж, Эндрю Бадолато и Тимоти Ши. Им инкриминируется присвоение крупных средств более чем из 25 млн добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией We Build the Wall. Организатор схемы Колфейдж обвиняется в хищении более $350 тыс., Бэннон - сотен тысяч долларов. Каждому предъявлены обвинения по двум пунктам: электронное мошенничество и легализация преступно нажитых средств. Каждый пункт предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональда Трампа. Позже он был назначен на пост главного стратега Белого дома. Однако в августе 2017 года Бэннон принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.