Будущий глава комитета Сената США надеется на оперативное утверждение кандидатуры Блинкена

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), который после перехода контроля над Сенатом Конгресса США к его однопартийцам станет председателем комитета по иностранным делам верхней палаты, надеется на оперативное утверждение кандидатуры Энтони Блинкена на пост госсекретаря США.

"Я надеюсь, что мы сможем утвердить кандидатуру господина Блинкена либо единогласно на заседании палаты полного состава, либо, если это не удастся, то в первую же доступную дату <...>, возможно, в понедельник на следующей неделе (25 января - прим. ТАСС)", - заявил он во вторник по окончании слушаний в комитете по вопросу об утверждении кандидатуры Блинкена. "Я думаю, мы присоединяемся к этому", - отреагировал на это республиканец Джим Риш (от штата Айдахо), который является действующим председателем комитета, а после перехода палаты под контроль демократов станет старшим республиканцем комитета.

"Сегодняшнее выступление Энтони Блинкена продемонстрировало, что у него имеется квалификация, темперамент и приверженность государственной службе, которые необходимы для того, чтобы восстановить ущерб, нанесенный за последние четыре года (за время администрации республиканца Дональда Трампа - прим. ТАСС)", - говорится в распространенном отдельно заявлении Менендеса. "Я надеюсь на то, что кандидатура Блинкена будет передана на рассмотрение Сената полного состава как можно скорее", - добавил законодатель.

Избранный президент США Джозеф Байден ранее выдвинул Блинкена кандидатом на пост госсекретаря в своей будущей администрации. Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Республиканец Дональд Трамп не признавал поражение и обращался в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имели успеха, их иски были отклонены, в том числе Верховным судом США. Сенат и Палата представителей Конгресса 6 января на совместном заседании утвердили победу Байдена, его инаугурация пройдет 20 января на ступенях Капитолия.