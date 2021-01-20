В Токио заявили, что союз Японии и США при Трампе небывало укрепился

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что при президенте США Дональде Трампе двусторонний союз прибрел небывалую ранее прочность. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, комментируя предстоящую смену глав Белого дома.

"Японо-американский союз при президенте Трампе, - сказал он, - на основе личных отношений доверия между лидерами двух стран стал прочным, как никогда ранее. Мы углубили сотрудничество в решении различных проблем мирового сообщества".

"Японо-американский союз, - продолжал генсек кабинета, - это стержень дипломатии нашей страны и ее политики в сфере обеспечения безопасности. Хотелось и со следующей американской администрацией работать над укреплением нашего союза".

Инаугурация 46-го президента США демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в среду в Вашингтоне. Они принесут присягу на верность конституции и стране. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в своей программной речи в парламенте 18 января выразил намерение как можно скорее провести личную встречу с Байденом в интересах укрепления двусторонних отношений.