В США последние часы перед инаугурацией Байдена проходят в тревожном ожидании

НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Последние приготовления к инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, намеченной на полдень среды (20:00 мск), проходят в столице США. Обстановка в стране тревожная: федеральные службы и власти штатов опасаются возможных вспышек насилия, а также беспорядков с участием политических экстремистов.

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Подразделения Национальной гвардии США, как заявили ее представители во вторник, привлечены к обеспечению безопасности не менее чем в 30 американских штатах, более 25 тыс. ее бойцов переброшены в Вашингтон и его пригороды. По сведениям газеты Politico, Пентагон разрешил направить в столицу сотни военных. В их числе медики, специалисты радиационной, химической и биологической защиты. Опасения властей, в частности, обусловлены тем, что сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский. Принятые в свете произошедшего меры безопасности американские силовые ведомства называют беспрецедентными. Тема инаугурации и возможных беспорядков в последние дни является основной для всех центральных новостных СМИ США. Угроза во всех штатах Федеральное бюро расследований США ранее предупредило о возможности проведения митингов с участием вооруженных людей в административных центрах всех 50 штатов и столичного округа Колумбия. Как уточнил на брифинге директор бюро Кристофер Рэй, его подчиненные фиксируют "значительное количество вызывающих беспокойство разговоров в сети по поводу целого ряда мероприятий, относящихся к инаугурации". "Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием", - сообщил он. Как признал Рэй, "сложно различить, что из этого - просто фантазии, а что на самом деле задумано". Он подчеркнул, что есть угроза вспышек насилия. Группы вооруженных бойцов Национальной гвардии США размещены по большей части в административных центрах американских штатов, рядом со зданиями, где заседают их законодательные собрания. Именно там в последние месяцы проходили акции протеста. На улицах Нью-Йорка усиленные меры безопасности пока незаметны. Власти крупнейшего мегаполиса США, наоборот, заявили, что намерены после инаугурации Байдена снять ограничения на движения по улицам вблизи небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене. В здании находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization, принадлежащей действующему американскому лидеру. После его победы на президентских выборах 2016 года у небоскреба дежурили усиленные наряды полиции. Пока без новых инцидентов Согласно сообщениям местных властей, в последние несколько дней в целом ряде американских штатов состоялись акции протеста, в которых принимали участие вооруженные люди. Во многих случаях манифестанты выступали в поддержку Трампа и требовали отменить итоги голосования, согласно которым победу на выборах президента одержал Байден. Участники некоторых акций заявляли, что выступают в защиту права на ношение оружия и опасаются, что новая администрация демократов может попытаться ужесточить соответствующее законодательство в США.

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Наиболее масштабные акции состоялись в штатах Огайо, Техас, Орегон и Мичиган. Беспорядков или каких-либо инцидентов на них зафиксировано не было. Некоторые объединения политических экстремистов решили отказаться от прежних планов в свете жесткой реакции властей на беспорядки в Вашингтоне, полагает сотрудник авторитетной правозащитной организации "Антидиффамационная лига" Орен Сигал. "Я думаю, люди напуганы тем, что было так много арестов [участников беспорядков]", - отметил в эфире Национального общественного радио США Сигал, являющийся специалистом центра "Антидиффамационной лиги" по противодействию экстремизму. По мнению эксперта, группы, которые ранее, возможно, планировали спровоцировать беспорядки, сейчас затаились и следят за действиями властей. Правоохранительные органы задержали уже более 100 участников штурма здания Конгресса США. Самолет вместо поезда Из-за возможных угроз избранный президент США отказался от планов прибыть в Вашингтон из штата Делавэр на поезде компании Amtrak, занимающейся в США пассажирскими железнодорожными перевозками. Его доставили во вторник на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд на самолете. По данным телеканала CNN, Байден, вопреки традиции, решил лететь на частном авиалайнере, а не на предоставленном властями США. Один из источников телеканала утверждает, что действующая администрация не предложила демократу предоставить воздушное судно. По версии другого источника, это было предложено, но помощники демократа предпочли частного перевозчика. На ночь перед инаугурацией Байден остановился в гостевой резиденции Белого дома Блэр-хаус. На прошлой неделе представители действующей администрации подтвердили, что помощники демократа приняли соответствующее предложение. Блэр-хаус - это резиденция почетных гостей президента и правительства США, расположенная прямо напротив Белого дома через Пенсильвания-авеню. В ней с 1942 года принимают глав государств и правительств, прибывающих в Вашингтон из-за рубежа с визитами, а также членов их делегаций. Кроме того, там по традиции селят на несколько дней избранного президента США до его инаугурации и въезда в Белый дом. Крепость Вашингтон Центр столицы перед инаугурацией разделен временными металлическими и бетонными заграждениями. Многие американские СМИ в свете принимаемых компетентными органами мер безопасности сравнивают Вашингтон с хорошо укрепленной крепостью.

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