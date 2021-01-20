В США последние часы перед инаугурацией Байдена проходят в тревожном ожидании

НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Последние приготовления к инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, намеченной на полдень среды (20:00 мск), проходят в столице США. Обстановка в стране тревожная: федеральные службы и власти штатов опасаются возможных вспышек насилия, а также беспорядков с участием политических экстремистов.
Подразделения Национальной гвардии США, как заявили ее представители во вторник, привлечены к обеспечению безопасности не менее чем в 30 американских штатах, более 25 тыс. ее бойцов переброшены в Вашингтон и его пригороды. По сведениям газеты Politico, Пентагон разрешил направить в столицу сотни военных. В их числе медики, специалисты радиационной, химической и биологической защиты.
Опасения властей, в частности, обусловлены тем, что сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский.
Принятые в свете произошедшего меры безопасности американские силовые ведомства называют беспрецедентными. Тема инаугурации и возможных беспорядков в последние дни является основной для всех центральных новостных СМИ США.
Угроза во всех штатах
Федеральное бюро расследований США ранее предупредило о возможности проведения митингов с участием вооруженных людей в административных центрах всех 50 штатов и столичного округа Колумбия. Как уточнил на брифинге директор бюро Кристофер Рэй, его подчиненные фиксируют "значительное количество вызывающих беспокойство разговоров в сети по поводу целого ряда мероприятий, относящихся к инаугурации".
"Сейчас мы отслеживаем призывы к потенциальным акциям протеста с оружием", - сообщил он. Как признал Рэй, "сложно различить, что из этого - просто фантазии, а что на самом деле задумано". Он подчеркнул, что есть угроза вспышек насилия.
Группы вооруженных бойцов Национальной гвардии США размещены по большей части в административных центрах американских штатов, рядом со зданиями, где заседают их законодательные собрания. Именно там в последние месяцы проходили акции протеста.
На улицах Нью-Йорка усиленные меры безопасности пока незаметны. Власти крупнейшего мегаполиса США, наоборот, заявили, что намерены после инаугурации Байдена снять ограничения на движения по улицам вблизи небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене. В здании находится штаб-квартира группы компаний Trump Organization, принадлежащей действующему американскому лидеру. После его победы на президентских выборах 2016 года у небоскреба дежурили усиленные наряды полиции.
Пока без новых инцидентов
Согласно сообщениям местных властей, в последние несколько дней в целом ряде американских штатов состоялись акции протеста, в которых принимали участие вооруженные люди. Во многих случаях манифестанты выступали в поддержку Трампа и требовали отменить итоги голосования, согласно которым победу на выборах президента одержал Байден. Участники некоторых акций заявляли, что выступают в защиту права на ношение оружия и опасаются, что новая администрация демократов может попытаться ужесточить соответствующее законодательство в США.
Наиболее масштабные акции состоялись в штатах Огайо, Техас, Орегон и Мичиган. Беспорядков или каких-либо инцидентов на них зафиксировано не было.
Некоторые объединения политических экстремистов решили отказаться от прежних планов в свете жесткой реакции властей на беспорядки в Вашингтоне, полагает сотрудник авторитетной правозащитной организации "Антидиффамационная лига" Орен Сигал. "Я думаю, люди напуганы тем, что было так много арестов [участников беспорядков]", - отметил в эфире Национального общественного радио США Сигал, являющийся специалистом центра "Антидиффамационной лиги" по противодействию экстремизму. По мнению эксперта, группы, которые ранее, возможно, планировали спровоцировать беспорядки, сейчас затаились и следят за действиями властей.
Правоохранительные органы задержали уже более 100 участников штурма здания Конгресса США.
Самолет вместо поезда
Из-за возможных угроз избранный президент США отказался от планов прибыть в Вашингтон из штата Делавэр на поезде компании Amtrak, занимающейся в США пассажирскими железнодорожными перевозками. Его доставили во вторник на военную базу Эндрюс в штате Мэриленд на самолете.
По данным телеканала CNN, Байден, вопреки традиции, решил лететь на частном авиалайнере, а не на предоставленном властями США. Один из источников телеканала утверждает, что действующая администрация не предложила демократу предоставить воздушное судно. По версии другого источника, это было предложено, но помощники демократа предпочли частного перевозчика.
На ночь перед инаугурацией Байден остановился в гостевой резиденции Белого дома Блэр-хаус. На прошлой неделе представители действующей администрации подтвердили, что помощники демократа приняли соответствующее предложение.
Блэр-хаус - это резиденция почетных гостей президента и правительства США, расположенная прямо напротив Белого дома через Пенсильвания-авеню. В ней с 1942 года принимают глав государств и правительств, прибывающих в Вашингтон из-за рубежа с визитами, а также членов их делегаций. Кроме того, там по традиции селят на несколько дней избранного президента США до его инаугурации и въезда в Белый дом.
Крепость Вашингтон
Центр столицы перед инаугурацией разделен временными металлическими и бетонными заграждениями. Многие американские СМИ в свете принимаемых компетентными органами мер безопасности сравнивают Вашингтон с хорошо укрепленной крепостью.
Примерно за неделю до вступления Байдена в должность главы государства сотрудники силовых ведомств почти полностью перекрыли доступ в центр столицы. Закрыты в том числе 13 станций местного метро, прекращено движение автобусов на некоторых маршрутах. Кроме того, принято решение превратить в запретную зону весь центральный бульвар Вашингтона, тянущийся от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна. На ряде дорог, ведущих, в частности, к Конгрессу, оборудованы специальные блокпосты для проверок.
В некоторых столичных гостиницах, где в это время обычно останавливались сотни тысяч людей, теперь проживают бойцы Национальной гвардии США. Другие же отели закрылись после введения усиленных мер безопасности. Американская компания Airbnb заявила, что не будет предоставлять услуги аренды жилья в Вашингтоне и его пригородах в течение недели в связи с инаугурацией. Многие авиакомпании ввели ограничения на полеты в Вашингтон. Вокруг здания Конгресса США возведено ограждение с колючей проволокой, его высота составляет порядка четырех метров. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.
В центре Вашингтона на улицах встречаются в настоящее время фактически только две категории лиц: сотрудники различных американских компетентных органов и чрезвычайных служб, а также журналисты. Прессу, как убедился во вторник корреспондент ТАСС, пускают в охраняемый периметр по предъявлении аккредитации беспрепятственно. Тем не менее далеко не все представители стянутых в эту зону американских спецслужб, включая Секретную службу, которая прежде всего обеспечивает безопасность первых лиц США, способны ответить иной раз даже на банальные вопросы о том, где находятся пункты пропуска прессы в Капитолий или Белый дом. А бойцы Национальной гвардии США, стянутые в столицу со всех уголков страны, сами порой подходят с теми или иными вопросами к журналистам.
Кроме того, в охраняемую зону порой каким-то образом попадают весьма колоритные персонажи, которые в общем не ассоциируются с прессой. Во вторник корреспондент ТАСС наблюдал у Национального здания печати, расположенного буквально в паре кварталов от Минфина США и Белого дома, несколько таких лиц. Особенно впечатлила женщина, верхнюю часть туалета которой составлял, несмотря на нежаркую погоду (в городе было около 7 градусов тепла), только яркий бюстгальтер. В руках она, впрочем, держала микрофон, который периодически подносила к лицам сотрудников Секретной службы, не пропускавших ее через блокпост на Пенсильвания-авеню. Женщина просто ругалась с ними, не стесняясь в выражениях. Те, однако, и бровью не вели.
Беспокойство американцев
Представление о том, что беспокоит жителей США в последние перед инаугурацией дни, могут дать последние опросы общественного мнения. Настроения американцев весьма неоднозначны и могут свидетельствовать о наличии глубоких разногласий в обществе.
Согласно данным социологической службы Gallup, опубликованным в понедельник, Трамп уходит с поста президента с самым низким рейтингом за все время своего пребывания у власти. Лишь 34% опрошенных заявили, что одобряют его работу. Опрос был проведен с 4 по 15 января среди примерно тысячи взрослых американцев по всей стране.
Вместе с тем в конце декабря прошлого года служба Gallup опубликовала результаты другого социологического исследования. Они свидетельствуют о том, что Трамп возглавляет рейтинг мужчин, которыми в течение 2020 года восхищались американцы. Согласно приведенным результатам, 18% американцев восхищались Трампом. Этот опрос был проведен с 1 по 17 декабря 2020 года среди примерно тысячи взрослых американцев по всей стране.
Согласно данным социологического исследования интернет-портала Vox и центра Data for Progress, многие республиканцы не считают, что Байден честно был избран президентом США. 42% респондентов из числа сторонников Республиканской партии заявили, что не верят итогам выборов главы государства, а 74% отметили, что будут ставить результаты голосования под сомнение. В исследовании приняли участие более 1,2 тыс. человек. Вопросы им задавали в интернете с 8 по 11 января.
От новой администрации американцы ждут незамедлительных действий по борьбе с пандемией, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс и Центром изучения общественного мнения при Университете Чикаго. В числе направлений, которые должны стать приоритетными для Байдена в течение следующего года, 53% респондентов назвали предотвращение распространения коронавируса, 34% полагают, что это реформирование системы здравоохранения. 32% участников опроса подчеркивают, что новой администрации следует сосредоточить внимание на экономических вопросах, а 26% считают главной задачей снижение безработицы.