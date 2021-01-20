Трамп объявил о помиловании 73 человек

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп в среду принял решение о помиловании 73 человек, в том числе своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиняемого в мошенничестве и хищении средств. Список распространила пресс-служба Белого дома.

Еще для 70 человек президент постановил смягчить наказание. Помилован был также активно оказывавший Трампу поддержку американский предприниматель Эллиотт Бройди.

В заявлении Белого дома уточняется, что Бройди "известен многочисленными благотворительными акциями", в том числе в пользу правоохранительных органов, военных и программ по поддержке ветеранов.

Предпринимателю в октябре 2020 года предъявили обвинения в Вашингтоне в причастности к незаконной лоббистской деятельности. По данным властей США, он получил около 6 млн долларов за то, чтобы убедить Министерство юстиции США, а также администрацию Трампа в необходимости прекращения расследования по делу малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. Кроме того, он якобы добивался освобождения и возвращения на родину гражданина КНР, задержанного ранее на территории США. Прокуратура полагает, что Бройди не уведомил власти США о том, что действовал в интересах граждан других стран.

Бройди признал вину в том, что действовал в пользу другого государства без надлежащей регистрации. Он сообщил, что получил миллионы долларов за то, что вел лоббистскую деятельность в интересах представителей Китая и Малайзии. Бройди активно оказывал финансовую поддержку предвыборной кампании Трампа в 2016 году, а также другим республиканцам.

Пол Эриксон

Кроме того, в списке есть политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, согласно утверждениям некоторых американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной.

"Президент Трамп полностью помиловал Пола Эриксона", - подчеркивается в документе. В нем отмечается, что обвинения в адрес консультанта "были основаны на домыслах о сговоре с Россией". "После того, как не было найдено оснований для предъявления ему обвинений, касающихся связей с Россией, его обвинили в финансовом преступлении, не являющемся тяжелым", - констатируется в заявлении.

Как указано в документе, наказание Эриксона было излишне жестким. "Это помилование помогает исправить несправедливость того, что стало, возможно, крупнейшей в американской истории охоте на ведьм", - подчеркивается в заявлении.

Суд в штате Южная Дакота в июле 2020 года приговорил Эриксона к 7 годам тюремного заключения. В ноябре 2019 года он признал себя виновным в получении мошенническим путем примерно 2,3 млн долларов и легализации незаконных доходов. Как заявляли представители властей, Эриксон с 1996 года занимался финансовыми махинациями. Он предлагал инвесторам вложить средства в его бизнес, обещая значительные доходы. Власти утверждали, что в действительности он расходовал деньги на личные нужды.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга сообщило, что Трамп решил не объявлять о превентивном помиловании ни самого себя, ни членов своей семьи, ни своего личного адвоката Рудольфа Джулиани. По данным источника, знакомого с ситуацией, представители Белого дома советовали Трампу не объявлять о помиловании, поскольку в таком случае возникло бы впечатление, что он сам и его родственники виновны в совершении неких преступлений.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что юристы убедили Трампа не объявлять о превентивном помиловании самого себя, членов своей семьи и законодателей из рядов Республиканской партии. Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, согласно этим данным, выразил мнение, что объявление Трампом о досрочном помиловании самого себя поставит республиканца в опасное положение в свете запущенной демократами в Палате представителей Конгресса США процедуры импичмента. По мнению юрисконсульта, такой шаг со стороны Трампа может считаться косвенным подтверждением его вины.

Об импичменте

Палата представителей Конгресса с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа за подстрекательство к мятежу. Сторонники действующего американского лидера, собравшиеся 6 января в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. На прошлой неделе Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа.

После этого статья обвинения в рамках процедуры импичмента должна быть представлена верхней палате Конгресса. Затем Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Согласно американскому законодательству, для отстранения главы государства от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67 голосов).

Демократы в Палате представителей уже пытались отстранить Трампа от власти, подвергнув его импичменту. Эта попытка провалилась, когда Сенат в начале 2020 года оправдал 45-го президента США. 20 января Трамп покинет Белый дом, в этот день состоится церемония инаугурации Байдена.