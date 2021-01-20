Японский премьер заявил, что суверенитет Японии распространяется на южные Курилы

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Японская сторона считает предметом переговоров с РФ всю южную часть Курильских островов, при этом на эти территории, по мнению Токио, распространяется суверенитет Японии. С таким утверждением выступил в среду премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе дебатов в парламенте.

"Северные территории (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС) - это острова, на которые распространяется наш суверенитет. Кроме того, предметом переговоров с Россией о мирном договоре является определение принадлежности всех четырех северных островов. Это последовательная позиция нашего правительства", - сказал он в ответ на один из вопросов лидера главной оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Юкио Эдано.

При этом Суга отметил, что Япония намерена продолжать развивать совместную с РФ хозяйственную деятельность на южной части Курил. Он подчеркнул, что такая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих сторон.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.