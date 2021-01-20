Пелоси заявила о возможном пособничестве Трампа убийствам, совершенным 6 января

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что действующий президент Дональд Трамп, возможно, является пособником убийств, так как его высказывания спровоцировали, по ее мнению, захват его сторонниками Капитолия 6 января, приведший к гибели пяти человек. В переданном в эфир во вторник вечером ее интервью ведущей кабельного телевидения MSNBC Джой Рид Пелоси вновь обвинила Трампа в призывах к насилию во время акций протеста в Вашингтоне 6 января, завершившихся штурмом здания Конгресса.

"Слова президента важны, - сказала Пелоси. - И они [участники захвата Капитолия] воспользовались его словами для прихода сюда".