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Власти Турции заявили об ущербе от контролируемого взрыва при строительстве АЭС "Аккую"

Власти сформировали комиссию для оценки повреждений ряда строений

ТАСС, 20 января. Власти турецкой провинции Мерсин взыщут компенсацию за ущерб от контролируемого взрыва, который произошел при строительстве АЭС "Аккую". Об этом со ссылкой на заявление офиса губернатора Мерсина сообщает в среду газета Hurriyet.

Власти сформировали комиссию для оценки повреждений ряда строений. По их утверждениям, некоторый ущерб нанесен домам и тепличным хозяйствам в районе Бююкэджели, расположенном недалеко от места проведения взрывных работ.

Заявление со стороны проектной компании "Аккую Нуклеар" относительно данных сообщений пока не поступило. Между тем на сайте организации в одном из пояснений к регламенту проведения строительных работ указывается, что "все работы на площадке строительства АЭС "Аккую" выполняются с соблюдением всех турецких, российских и международных требований качества и безопасности".

Как сообщает региональное издание Mersin Haber, контролируемая детонация была проведена в гористой местности. Ущерб заключается в повреждении окон и дверей строений. Также издание утверждает, что пострадал 65-летний житель этого района, он получил травму головы. Но эта информация еще не получила официального подтверждения. Контролируемые взрывы, пишет "Мерсин хабер", проводятся в этом регионе несколько последних дней.

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется компанией "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года.

После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт ч в год.

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Турция
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