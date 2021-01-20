Трамп помиловал рэперов Лил Уэйна и Kodak Black

ТАСС, 20 января. Действующий президент США Дональд Трамп принял решение о помиловании рэпера Лил Уэйна (Дуэйн Майкл Картер), который ранее был привлечен к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Белого дома.

"Президент [Дональд] Трамп полностью помиловал Дуэйна Майкла Картера, также известного как Лил Уэйн. Г-н Картер [ранее] признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов десять лет назад", - говорится в тексте.

Действующий глава Белого дома также смягчил наказание рэперу Кодаку Блэку (настоящее имя Билл Капри), обвиненного в даче ложных показаний. "Президент [также] смягчил [наказание] Биллу Капри, более известному как Kodak Black. Kodak Black был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения за лжесвидетельство <...>. Он отбыл почти половину своего срока", - отмечается в пресс-релизе.

Обладатель престижной музыкальной премии "Грэмми" Лил Уэйн был признан виновным в ношении и хранении оружия после того, как в 2007 году при обыске у него нашли пистолет. Обыск был проведен в автобусе, в котором Уэйн ехал на гастроли вместе с другими участниками своей группы. При этом полицейские решили обыскать музыкантов, так как сначала заподозрили их в употреблении наркотиков, что также было впоследствии подтверждено.

Лил Уэйн, начавший карьеру в 1996 году, выпустил 11 альбомов. Он является обладателем четырех престижных музыкальных премий Grammy. Журнал Forbes выделил ему 69-ю строку в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2012 году. Состояние музыканта оценивается в $150 млн. Альбом Carter IV, выпущенный в августе 2011 года, был распродан тиражем около 1 млн экземпляров только за первую неделю. Но основу его благополучия заложили гастроли, выступления в живую.

Трампу осталось менее суток быть президентом США. Инаугурация избранного американского лидера Джозефа Байдена состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.