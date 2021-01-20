Роухани назвал завершение полномочий Трампа "концом злосчастного правительства"

ТЕГЕРАН, 20 января. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани назвал завершение полномочий действующего главы США Дональда Трампа "концом злосчастного правительства", которое не дало миру ничего, кроме терроризма. Об этом он заявил в среду.

"Завершение [работы] администрации Дональда Трампа является концом злосчастного правительства", - сказал он. Выступление президента транслировало государственное телевидение Ирана. Роухани добавил, что "за все четыре года эта администрация не дала миру ничего, кроме угнетения и тирании".

Кроме того, президент Ирана назвал Трампа "глупым террористом". "Раньше никогда не было того, чтобы президент США открыто признал, что совершил террористический акт в отношении крупного военного деятеля иной страны, когда тот был гостем другого государства (речь об убийстве генерала Касема Сулеймани - прим. ТАСС)", - отметил он.

Кроме того, президент в очередной раз заявил, что Иран готов полностью выполнять условия ядерной сделки, если США вернутся к соглашению. "Они (члены администрации нового президента США - прим. ТАСС) должны вернуться к международным соглашениям и нормам, включая резолюцию 2231 СБ ООН. <...> Если они продемонстрируют это на практике, то Иран начнет действовать в соответствии со всеми своими обязательствами", - сказал он.

Инаугурация избранных президента США демократа Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в среду в полдень (20:00 мск) на ступенях Капитолия. После этого официально завершаются полномочия администрации Трампа.

Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные части ВС) генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара США в районе багдадского аэропорта. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля. Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство Сулеймани.